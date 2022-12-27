Правозахисниця: РФ ніколи не карали за звірства, жорстокість – частина російської культури

На думку правозахисниці, російські звірства в Україні стали вердиктом всій міжнародній системі миру та безпеки.

Росія десятиліттями використовує війну і воєнні злочини як інструмент досягнення геополітичних інтересів. Ніколи РФ не була за них покарана. Тому встановлення миру неможливе без притягнення путінського режиму до відповідальності.

Про це заявила очільниця української громадської організації "Центр громадянських свобод", правозахисниця Олександра Матвійчук, інформує FREEДОМ.

"Росію ніколи не було покарано за всі звірства, здійснені в Чечні, Молдові, Грузії, Малі, Сирії, Лівії та інших країнах світу. Вони вважають, що можуть робити все, що захочуть. Ця жорстокість стала частиною російської культури", – наголосила правозахисниця.

На її думку, російські звірства в Україні стали вердиктом всій міжнародній системі миру й безпеки.

"Тому що це не війна між двома державами. Це війна між двома системами — авторитаризмом та демократією", — вважає Матвійчук.

Вона зауважила, що нацистських воєнних злочинців засудили на Нюрнберзькому процесі лише після падіння гітлерівського режиму. Правозахисниця наголошує, що зараз чекати не можна.

"Правосуддя має бути незалежним від масштабів влади путінського режиму. Ми не можемо чекати. Саме зараз ми маємо створити міжнародний трибунал та притягнути Путіна, Лукашенка та інших воєнних злочинців до відповідальності", — зазначає очільниця "Центру громадянських свобод".

Раніше в Бундестазі заявили, що нормальних стосунків з Росією не буде десятиліттями, бо "Путін — злочинець і терорист".

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