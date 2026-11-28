Українські біженці / © facebook.com/dmsu.gov.ua

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Частина українських біженців у Чехії ризикує залишитися без соціальних виплат і статусу тимчасового захисту. Офіційна Прага готує законодавчі зміни, які встановлять нові правила перебування українців у країні.

Новий законопроєкт передбачає, що працездатні українці, які претендують на гуманітарну допомогу, муситимуть відповідати принаймні одному з трьох критеріїв:

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офіційно працювати;

займатися підприємницькою діяльністю;

бути зареєстрованими в чеській службі зайнятості.

Також для отримання виплат хочуть вимагати перебувати в Чехії не менше 16 днів на місяць.

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Згідно із законопроєктом, також будуть розширені підстави для припинення тимчасового захисту. Українці можуть втратити статус, якщо перебуватимуть за межами Шенгенської зони понад 30 днів. Ще однією підставою стане покарання у вигляді видворення.

Однак навіть після втрати статусу через тривалу відсутність після повернення до Чехії людина зможе знову звернутися за захистом, якщо відповідатиме вимогам.

У Чехії можуть удвічі скоротити виплати українцям

Раніше спікер Палати депутатів Чехії Томіо Окамура заявив, що влада його країни готує зміни для українців зі статусом тимчасового захисту, які торкнуться як грошової підтримки, так і правил перебування в країні. Зокрема, уряд планує скоротити державну допомогу українцям щонайменше вдвічі.

Тоді ж депутат Радек Котен повідомив, що українці, які не мають роботи, можуть залишитися без гуманітарних виплат. Також за поїздку за межі Шенгену на термін понад 30 днів людина ризикує втратити статус тимчасового захисту.

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Нагадаємо, у Польщі переписали правила оформлення документів для українців. Відтепер перед прийомом у відділеннях ДП «Документ» українським біженцям потрібно буде попередньо записатися в електронну чергу.

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