Правила змінюються: українські біженці можуть втратити право на проживання в ЄС

Роки тимчасового захисту в ЄС не зараховуються у термін для отримання посвідки на проживання / © ТСН.ua

Реклама

Спеціальна посланниця ЄС із питань українців Ілва Йоганссон заявила, що спроба створити єдиний механізм регулювання статусу біженців для всіх країн провалилася, тому тепер державам-членам доведеться переходити на національні дозволи та змінювати власне законодавство.

Про це вона розповіла в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Чому виникла проблема

Зазвичай у країнах ЄС право на постійне проживання можна отримати після п’яти років легального перебування. Однак для українців із тимчасовим захистом цей шлях не є автоматичним. Йоганссон пояснила, що намагалася внести правки до загальноєвропейського законодавства, коли була єврокомісаркою, але переговори зайшли в глухий кут.

Реклама

«Ми маємо старий режим довгострокового дозволу на проживання, і він не дозволяє зараховувати роки під тимчасовим захистом», — пояснила спецпосланниця.

Кожна країна вирішує сама

Оскільки спільного рішення немає, країни ЄС почали діяти самостійно. Наприклад, Польща вже оголосила про комплексне рішення, яке дозволить перевести 900 тисяч українців на польські дозволи на проживання. Німеччина ж розглядає можливість зниження вимог до зарплати для тих, хто вже інтегрувався і працює.

«Для людини, яка вже прожила тут чотири або п’ять років під тимчасовим захистом, на мою думку, потрібно відкоригувати поріг заробітної плати», — зазначила Йоганссон.

Водночас посадовиця висловила побоювання, що деякі держави надто повільно адаптують свої закони, що може створити проблеми для українців у майбутньому. Станом на листопад 2025 року в ЄС під тимчасовим захистом перебували 4,33 мільйона громадян України.

Реклама

Нагадаємо, у Чехії можуть змінити закон щодо українських біженців. Йдеться про те, що чинні норми та надані привілеї нібито загрожують безпеці країни та потребують «суттєвого перегляду».