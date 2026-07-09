Правила змінюються: Євросоюз відмовлятиме у прихистку деяким українцям

Естонія підтримала продовження захисту для українців до 2028 року, але з жорсткими обмеженнями / © ТСН

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Естонський уряд офіційно підтримав проєкт рішення Ради Європейського Союзу щодо подовження статусу тимчасового захисту для українських біженців до початку березня 2028 року. Водночас нові європейські правила передбачають відмову в наданні притулку тим громадянам, які не мають законного права на виїзд з території України через військовий обов’язок.

Про це пише ERR.

Нові обмеження для чоловіків

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро пояснив, що країна продовжуватиме підтримувати людей, які не можуть повернутися додому через російську окупацію та постійні атаки на цивільну інфраструктуру. Згідно з пропозицією Європейської комісії, дія програми тимчасового захисту в країнах ЄС буде пролонгована до 4 березня 2028 року.

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Однак документ містить критично важливу зміну, яка стосуватиметься винятково майбутніх заявників. Згідно з оновленими правилами, тимчасовий захист більше не надаватиметься українським громадянам, які не мають законного дозволу на перетин кордону через призовний вік та військову службу. Водночас ця норма жодним чином не вплине на тих українців, які вже перебувають у Євросоюзі — їхній захист і надалі діятиме на попередніх умовах.

Підготовка до завершення програми

Статус тимчасового захисту й надалі гарантуватиме переселенцям право на проживання, офіційне працевлаштування, навчання та безперешкодний доступ до необхідних медичних і соціальних послуг. Естонський міністр наголосив на важливості збереження єдиного підходу до біженців у всьому ЄС, але закликав країни-члени поступово готуватися до скоординованого завершення цієї програми.

«Серйозніше про це можна буде говорити тоді, коли війна в Україні закінчиться. На жаль, як ми всі знаємо, зараз неможливо передбачити, коли це може статися», — підсумував Ігор Таро.

Європейським урядам необхідно розробити правові механізми, які дозволять переселенцям за потреби перейти на інші легальні підстави для перебування в ЄС або ж безпечно повернутися в Україну. Наразі тимчасовим захистом на території Євросоюзу користуються майже чотири з половиною мільйони українців.

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