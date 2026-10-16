"Правильно й логічно": Мерц зробив гучну заяву про удари по НПЗ у Росії

Фрідріх Мерц / © Associated Press

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Канцлер ФРН Фрідріх Мерц вважає українські удари по російських нафтопереробних заводах та інших об’єктах інфраструктури правильними й логічними, оскільки вони ускладнюють здатність російського уряду та армії вести війну проти України.

Про це він заявив на полях саміту Європейського Союзу в Брюсселі.

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За словами Мерца, Росія намагається зробити зимовий період якомога складнішим для України, атакуючи її інфраструктуру. Тому Київ має право завдавати ударів у відповідь по об’єктах, які забезпечують російську воєнну машину.

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«Робиться все, щоб ускладнити цій країні зиму. І на цьому тлі, на мій погляд, цілком правильно, логічно та зрозуміло, коли Україна зі свого боку також завдає ударів по цілях у Росії, які перешкоджають веденню війни російським урядом і російською армією», — наголосив він.

Канцлер уточнив, що йдеться, зокрема, про об’єкти комунікацій та енергопостачання. Такі удари, за його словами, є одним зі способів, за допомогою яких Україна може продемонструвати готовність захищатися від російської агресії.

«Це, вочевидь, єдині можливості, які має Україна, щоб дати Росії зрозуміти, що вона готова справді серйозно захищатися», — заявив Мерц.

Очільник німецького уряду також підтвердив, що європейські країни мають намір продовжувати підтримувати Україну взимку, на межі 2026–2027 років, і протягом наступного року. За його словами, Європейська комісія наразі оцінює фінансові потреби Києва, а виділених раніше 90 млрд євро на 2026–2027-й може виявитися недостатньо.

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«Ми знаємо, що цих грошей нам не вистачить, що Україні не вистачить цих грошей», — зазначив канцлер. Він очікує, що питання додаткового фінансування доведеться знову розглядати в листопаді та грудні.

Мерц підкреслив, що підтримка України відповідає інтересам самої Європи. За його словами, російська агресія спрямована не лише проти територіальної цілісності України, а й проти політичного порядку на всьому європейському континенті.

«Ми допомагаємо Україні, причому у власних європейських інтересах. Ми знаємо, що стоїть на кону з Україною», — наголосив він, додавши, що Європа посилюватиме зусилля для підтримки української оборони.

Удари по російських НПЗ — останні новини

Нагадаємо, раніше очільниця європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що поновлення Україною ударів по російських нафтопереробних заводах є цілком обґрунтованим і корисним рішенням.

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Президент Зеленський зазначив, що Україна відновлює удари по російських нафтопереробних заводах (НПЗ), оскільки Росія продовжує атакувати українську енергетичну інфраструктуру в той час, коли Київ три дні утримувався від подібних ударів.

У відповідь Кремль знову звинувачує Україну в нібито небажанні миру та навіть зриві енергетичного перемир’я.

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