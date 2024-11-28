Представники адміністрації Трампа отримують зловісні погрози

Призначеним чиновникам адміністрації новообраного президента США Дональда Трампа надходять погрози вибухами і збройними нападами.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на заяву речниці перехідної адміністрації Каролайн Левітт.

“Минулої ночі та сьогодні вранці кілька кандидатів у кабінет президента Трампа та посадовців, призначених адміністрацією, зазнали насильницьких, неамериканських погроз їхньому життю та тим, хто живе з ними”, — заявила вона.

За її словами, напади варіювалися від погроз вибухом до фальшивих повідомлень про закладення бомби чи захоплення заручників, внаслідок яких за їхньою адресою прибувала штурмова група поліції.

Лівітт повідомила, що правоохоронні органи оперативно відреагували, щоб гарантувати безпеку тих, хто став мішенню цих інцидентів.

Серед тих, хто отримував такі погрози були:

Еліза Стефанік, обрана Трампом на посаду наступного посла в ООН;

Метт Гетц, якого Трамп пропонував на посаду генерального прокурора;

Лорі Чавес-ДеРемер, яку Трамп обрав очолити Міністерство праці;

Лі Зелдін, якого призначили очолити Агентство з охорони навколишнього середовища.

Правоохоронці також перевіряють, чи були серед тих, хто отримав погрози, Сюзі Вайлз — майбутня керівниця штабу Трампа та Пем Бонді — ексгенпрокурорка Флориди, яку Трамп обрав на заміну Гетцу.

У ФБР повідомили, що спільно з партнерами з інших правоохоронних органах, проводять розслідування щодо “численних погроз вибуху та нападів на нових кандидатів і призначених адміністраторів”.

У Білому домі повідомили, що президент Джо Байден був проінформований і його адміністрація підтримує зв’язок із федеральними правоохоронними органами та перехідною командою Трампа.

Нагадаємо, 15 вересня поблизу поля для гольфу у резиденції тоді ще кандидата в президента Дональда Трампа сталася стрілянина. Політик не постраждав, а от чоловіка, який відкрив вогонь, затримали. Перший замах на Трампа стався на липневому передвиборчому мітингу в Батлері, штат Пенсільванія.

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