Представники ІДІЛ готували другий теракт у Москві після нападу на Crocus City Hall – ЗМІ

Цей факт встановила турецька розвідка.
Терористична організація ІДІЛ планувала другу атаку після нападу на Crocus City Hall у Москві 22 березня. Бойовики "Вілаят Хорасан" хотіли здійснити його у переповненому торговому центрі.
Про це пише Hurriyet.
Зазначається, що запобігти другому теракту допомогла розвідка Туреччини. Так, після атаки на церкву Санта-Марія турецькі спецслужби тривалий час слідкували за "Вілаят Хорасан" й допитали багато людей. В результаті слідства стало відомо про планування другого нападу у РФ.
"Ця ситуація була доведена до Москви", – пишуть журналісти.
Що відомо про організацію
Представники "Вілаят Хорасан" відомі їхніми послідовними атаками. Як зауважують у медіа, за останній час відбулися напади:
- на мечеті всередині та за межами Афганістану;
- на готель, де зупинилися китайці в Афганістані;
- у Кермані (Іран) у річницю загибелі командувача силами Корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані тощо.
Нагадаємо, у п’ятницю, 22 березня, у концертному залі "Крокус Сіті Хол" у підмосковному місті Красногорську стався теракт. Озброєні бойовики розстріляли понад сотню відвідувачів ТЦ.
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