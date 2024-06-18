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Представники ІДІЛ готували другий теракт у Москві після нападу на Crocus City Hall – ЗМІ

Представники ІДІЛ готували другий теракт у Москві після нападу на Crocus City Hall – ЗМІ

Фото: Associated Press

Цей факт встановила турецька розвідка.

Терористична організація ІДІЛ планувала другу атаку після нападу на Crocus City Hall у Москві 22 березня. Бойовики "Вілаят Хорасан" хотіли здійснити його у переповненому торговому центрі.

Про це пише Hurriyet.

Зазначається, що запобігти другому теракту допомогла розвідка Туреччини. Так, після атаки на церкву Санта-Марія турецькі спецслужби тривалий час слідкували за "Вілаят Хорасан" й допитали багато людей. В результаті слідства стало відомо про планування другого нападу у РФ.

"Ця ситуація була доведена до Москви", – пишуть журналісти.

Що відомо про організацію

Представники "Вілаят Хорасан" відомі їхніми послідовними атаками. Як зауважують у медіа, за останній час відбулися напади:

  • на мечеті всередині та за межами Афганістану;
  • на готель, де зупинилися китайці в Афганістані;
  • у Кермані (Іран) у річницю загибелі командувача силами Корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані тощо.

Нагадаємо, у п’ятницю, 22 березня, у концертному залі "Крокус Сіті Хол" у підмосковному місті Красногорську стався теракт. Озброєні бойовики розстріляли понад сотню відвідувачів ТЦ. 

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