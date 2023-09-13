Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Представники Кім Чен Ина перед зустріччю з Путіним провели з його кріслом таємний обряд

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
Перегляди
585
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Представники Кім Чен Ина перед зустріччю з Путіним провели з його кріслом таємний обряд

Кім Чен Ин і Володимир Путін / Associated Press

Це могло бути пов'язано з його фізичним здоров'ям або безпекою під час зустрічі з Путіним.

Представники північнокорейської делегації перед зустріччю глави КНДР  Кім Чен Ина та президента РФ Путіна провели дивний обряд.

Відповідне відео, зняте на космодромі Восточний в Амурській області РФ, було оприлюднено 13 вересня.

За відеозаписом, опублікованим на космодромі Восточний в Амурській області Російської Федерації, видно, як представники північнокорейської делегації обстежують крісло, на якому мав сидіти лідер КНДР Кім Чен Ін. Цей "ритуал" з кріслом тривав досить довго, і нікому не було зрозуміло, що саме вони випробовували чи перевіряли.

Користувачі соцмереж почали активно обговорювати цю несподівану сцену. Багато з них висловили різні теорії щодо того, що могло стояти за цим загадковим "ритуалом". Деякі припустили, що це була перевірка на міцність крісла, яке мало витримати вагу Кім Чен Іна, і це могло бути пов'язано з його фізичним здоров'ям або безпекою під час зустрічі з Путіним. Інші стверджували, що це може бути психологічним тестом або лише елементом розваги для делегації.

Нагадаємо, що Кім Чен Ин зробив заяву про війну Росії в Україні.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
585
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація