Представники Кім Чен Ина перед зустріччю з Путіним провели з його кріслом таємний обряд

Це могло бути пов'язано з його фізичним здоров'ям або безпекою під час зустрічі з Путіним.

Представники північнокорейської делегації перед зустріччю глави КНДР Кім Чен Ина та президента РФ Путіна провели дивний обряд.

Відповідне відео, зняте на космодромі Восточний в Амурській області РФ, було оприлюднено 13 вересня.

За відеозаписом, опублікованим на космодромі Восточний в Амурській області Російської Федерації, видно, як представники північнокорейської делегації обстежують крісло, на якому мав сидіти лідер КНДР Кім Чен Ін. Цей "ритуал" з кріслом тривав досить довго, і нікому не було зрозуміло, що саме вони випробовували чи перевіряли.

Це смішно, якщо на фоні цього уявили пухляша pic.twitter.com/CGepNsNM1W — Баба і кіт (@babaikit) September 13, 2023

Користувачі соцмереж почали активно обговорювати цю несподівану сцену. Багато з них висловили різні теорії щодо того, що могло стояти за цим загадковим "ритуалом". Деякі припустили, що це була перевірка на міцність крісла, яке мало витримати вагу Кім Чен Іна, і це могло бути пов'язано з його фізичним здоров'ям або безпекою під час зустрічі з Путіним. Інші стверджували, що це може бути психологічним тестом або лише елементом розваги для делегації.

Нагадаємо, що Кім Чен Ин зробив заяву про війну Росії в Україні.