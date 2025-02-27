Представники США та Росії знову зустрілися для переговорів: що відомо

Цього разу делегації не говоритимуть про Україну.

Представники Росії та США зустрілися 27 лютого у Стамбулі і проводять переговори щодо проблем роботи посольств. Російська делегація прибула до резиденції генконсула США.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Нагадаємо, що на першій зустрічі в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) сторони обговорювали зокрема Україну, але цього разу американці та росіяни обговорюватимуть відновлення роботи посольств.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров висловив сподівання, що за підсумками заходу стане зрозуміло, наскільки обидві сторони "зможуть рухатися швидко та ефективно" у вирішенні питань.

Нагадаємо, раніше у Держдепартаменті США повідомили, що Україна на порядку денному переговорів у Стамбулі не стоїть.