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Представники США та Росії знову зустрілися для переговорів: що відомо

Представники США та Росії знову зустрілися для переговорів: що відомо

Зустріч / Фото: pixabay.com

Цього разу делегації не говоритимуть про Україну.

Представники Росії та США зустрілися 27 лютого у Стамбулі і проводять переговори щодо проблем роботи посольств. Російська делегація прибула до резиденції генконсула США.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Нагадаємо, що на першій зустрічі в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) сторони обговорювали зокрема Україну, але цього разу американці та росіяни обговорюватимуть відновлення роботи посольств.  

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров висловив сподівання, що за підсумками заходу стане зрозуміло, наскільки обидві сторони "зможуть рухатися швидко та ефективно" у вирішенні питань.

Нагадаємо, раніше у Держдепартаменті США повідомили, що Україна на порядку денному переговорів у Стамбулі не стоїть.

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