Представники влади у Новоросійську стверджують, що відбили атаку "київських безпілотників" на місто

Жителі Новоросійська повідомляють про атаку і на місцевий порт, і на нафтобазу.

Про це вони пишуть у повідомленнях у соціальних мережах.

Цікаво, що за годину після перших вибухів у Новоросійську включили сирену, проте через хвилину вона затихла.

У район порту видно дим, порт знеструмлений.

Водночас місцева влада, як завжди, звинуватила в атаці ЗСУ.

"Київський режим" марно спробував атакувати цивільні об'єкти на території Новоросійська. Вдячний нашим військовослужбовцям за злагоджену та якісну роботу. "Силами ППО" було "придушено понад 10 безпілотників". Внаслідок падіння апаратів виникли локальні загоряння, які зараз ліквідуються. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Прошу новоросіян зберігати спокій і не викладати фото та відео роботи наших засобів ППО у соціальні мережі", - йшлося в зверненні до місцевих жителів.

Нагадаємо, що раніше вночі у Криму пролунали вибухи: росіяни заявили про атаку безпілотників.

Також після атаки невідомих безпілотників у кримській Балаклаві та Севастополі частково зникло світло.

До того ж часткове зникнення світла у Криму окупанти пояснили падінням уламків безпілотників.

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