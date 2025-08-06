Представник Путіна натякнув на результат переговорів з Віткоффом

Переговори президента РФ ВолодимираПутіна та представника президента США Стіва Віткоффа / © Associated Press

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Після переговорів президента РФ Володимира Путіна зі Стівом Віткоффом, представником президента США Дональда Трампа, «конструктивний діалог» між Росією на Сполученими Штатами буде продовжено.

На це натякнув голова Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) та близький соратник російського диктатора Кирило Дмитрієв, який має ключову роль у неофіційних контактах з командою Трампа.

«Дякую всім за ваші добрі побажання щодо успішного візиту Стіва Віткоффа в Москву. Діалог переможе», — написав він у соцмережі Х, доповнивши допис смайликами у вигляді російського і американського прапорів та голуба миру.

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Пропагандисти з російського державного агентства ТАСС з посиланням на Дмитрієва повідомили, що «конструктивний діалог Росія — США» триває.

Раніше головний радник Путіна із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков назвав розмову господаря Кремля з представником Трампа «корисною та конструктивною».

За словами Ушакова, темою розмови була не тільки “українська криза” (так у Кремлі називають війну в Україні), але й перспективи стратегічної співпраці між РФ та США.

Нагадаємо, у середу, 6 серпня, спеціальний представник президента США Дональда Трампа з неофіційної дипломатичної місії Стів Віткофф прибув до Москви, де його зустрів Кирило Дмитрієв, представник президента РФ Володимира Путіна.

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Візит Віткоффа відбувся за кілька днів до завершення ультиматуму президента Трампа: якщо до п’ятниці, 8 серпня, Росія не погодиться на припинення вогню в Україні, США впровадять нові санкції, включно з підвищенням мит на енергоносії для країн, які закуповують російську нафту — передусім Індії та Китаю.