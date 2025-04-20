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Представник Трампа зіпсував зустріч з французами — що він сказав
Спецпредставник президента США Дональда Трампа перед переговорами з французькою делегацією похвалив зал, де вони зібралися, і повідомив, що він нагадує йому особняк Трампа.
Держсекретар США Марко Рубіо та спеціальний представник президента Дональда Трампа Стів Віткофф цього тижня відвідали Францію, де з-поміж іншого обговорили війну в Україні.
Про перебіг зустрічі пише The Times.
За даними видання, адміністрація президента США Дональда Трампа не змогла зачарувати Європу митною політикою та лекціями про свободу слова.
Віткофф назвав Єлисейський палац прекрасним. Але все зіпсувалося, коли він продовжив говорити:
«Це насправді виглядає як клуб президента Трампа в Мар-а-Лаго», — заявив представник Трампа.
Потім він поцікавився, чи це золото і, отримавши відповідь, заявив, що має «просто казковий вигляд».
«Він сам над цим працює, він як архітектор, або дизайнер», — повідомив Віткофф.
Автори матеріалу зазначили, що французи майже не приховували свого невдоволення. Усі були здивовані таким порівнянням флоридського шику, яким є резиденція Трампа, і неокласичною будівлею, яка з’явилася раніше, ніж самі Сполучені Штати.
Довідка:
Єлисейський палац, резиденція президента Французької республіки в Парижі, був побудований 1722 року. І його купив Людовик XV для своєї фаворитки мадам де Помпадур. Потім його займали імператор Наполеон Бонапарт і його маршал Йоахім Мюрат. У ньому понад 350 кімнат, заповнених предметами мистецтва і старовинними меблями.