Стів Віткофф / © Associated Press

Реклама

Держсекретар США Марко Рубіо та спеціальний представник президента Дональда Трампа Стів Віткофф цього тижня відвідали Францію, де з-поміж іншого обговорили війну в Україні.

Про перебіг зустрічі пише The Times.

За даними видання, адміністрація президента США Дональда Трампа не змогла зачарувати Європу митною політикою та лекціями про свободу слова.

Реклама

Віткофф назвав Єлисейський палац прекрасним. Але все зіпсувалося, коли він продовжив говорити:

«Це насправді виглядає як клуб президента Трампа в Мар-а-Лаго», — заявив представник Трампа.

Потім він поцікавився, чи це золото і, отримавши відповідь, заявив, що має «просто казковий вигляд».

«Він сам над цим працює, він як архітектор, або дизайнер», — повідомив Віткофф.

Автори матеріалу зазначили, що французи майже не приховували свого невдоволення. Усі були здивовані таким порівнянням флоридського шику, яким є резиденція Трампа, і неокласичною будівлею, яка з’явилася раніше, ніж самі Сполучені Штати.

Довідка:

Єлисейський палац, резиденція президента Французької республіки в Парижі, був побудований 1722 року. І його купив Людовик XV для своєї фаворитки мадам де Помпадур. Потім його займали імператор Наполеон Бонапарт і його маршал Йоахім Мюрат. У ньому понад 350 кімнат, заповнених предметами мистецтва і старовинними меблями.