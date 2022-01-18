Прем'єр Британії Джонсон може позбутися посади через скандал з вечіркою - The Guardian

Вечірка відбувалися під час локдауну.

Кілька членів Консервативної партії виступають за звільнення з посади прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона після гучного скандалу навколо вечірки під час локдауну.

Про це повідомляє The Guardian.

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Як пише видання з посиланням на власні джерела, за відставку Джонсона активно виступають кілька членів Консервативної партії, які посилюють тиск на колег, щоб вони подали листи недовіри прем’єр-міністру. І якщо набереться достатня кількість голосів за відставку британського уруду, то буде запущена процедура його відставки. Команда прем'єра почала розробку плану, аби не допустити відставки Джонсона.

План звільнення Джонсона з посади прем'єра отримав назву "Операція Ринка", посилаючись до Клички собаки, яку вбили під час британського політичного скандалу "Справа Торпа" в 70-і роки минулого століття.

Джерело повідомило виданню, що через вечірки на Джонсона розлютилися кілька груп: скептики щодо карантину, незадоволені колишні міністри та депутати з колишніх лейбористських клубів, які вважали це невиконанням порядку.

Як повідомлялося, через вечірку, що відбулася влітку позаминулого року, навколо британського уряду зчинився скандал. Усі британські газети вийшли зі схожими заголовками - про випивку, фарс, закликами до Бориса Джонсона піти у відставку. Згодом Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон перепросив за свою поведінку, що був на вечірці з напоями в саду під час локдауну.

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