Прем’єр Британії назвав “ультраправим бандитизмом” масові заворушення у країні: що відбувається

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав напад на готель, де проживають шукачі притулку, та масові антимігрантські прояви в різних містах “ультраправим бандитизмом”. Очільник британського уряду пригрозив організаторам заворушень суворим покаранням.

Про це повідомляє Associated Press.

“Я гарантую, що ви пошкодуєте про те, що брали участь у цьому безладі, чи то безпосередньо, чи ті, хто організував цю акцію в Інтернеті, а потім самі втекли. Це не протест, це організована жорстоке насильство, якому не місце на наших вулицях”, - заявив Кір Стармер.

Виступ британського прем’єра відбувся після чергового дня насильства ультраправих, яке було особливо гострим у місті Ротерхем на півночі Англії, де поліція намагалася стримати натовп із сотень бунтівників, які намагалися увірватися до готелю Holiday Inn Express, який використовувався як помешкання для шукачів притулку.

Перш ніж взяти заворушення під контроль, поліцейські зі щитами вступили у сутичку з протестувальниками, під час якої у них полетіли палиці, стільці та вогнегасники. Також було видно невелику пожежу в контейнері для сміття на колесах, а вікна в готелі були розбиті.

У неділю заворушення відбулися також в північно-східному містечку Мідлсбро, де одна з груп пройшла житловим кварталом, вибиваючи вікна в будинках і автомобілях. Коли житель запитав, чому вони розбивають вікна, один чоловік відповів: “Тому що ми англійці”. Тут також відбулися сутички із поліцією.

У суботу ультраправі активісти здійснили напади на протестувальників проти расизму по всій Великобританії, сцени насильства відбувалися в різних місцях від Белфаста, столиці Північної Ірландії, до Ліверпуля на північному заході Англії та Брістоля на заході.

Для втихомирення заворушень кинуто значні сили британської поліції, ймовірні подальші масові арешти, оскільки поліція перевіряє камери відеоспостереження, соціальні мережі та записи з боді-камер.

Яка причина заворушень

Насильство почалося після загибелі трьох дівчаток внаслідок нападу з ножем неповнолітнього під час танцювального майстер-класу. В Інтернеті поширилися неправдиві чутки про те, що підозрюваний був мусульманином та іммігрантом, що викликало гнів серед прихильників ультраправих.

Хоча у Великій Британії зазвичай не називають імен підозрюваних віком до 18 років, але суддя Ендрю Менарі наказав ідентифікувати Акселя Рудакубану, який народився в Уельсі в сім’ї руандійців, щоб частково зупинити поширення дезінформації. Рудакубана звинуватили у трьох вбивствах і в 10 у замахах на вбивство.

Нагадаємо, у листопаді минулого року у столиці Ірландії Дубліні спалахнули антимусульманські заворушення після того, як чоловік напав на людей поблизу однієї зі шкіл. Внаслідок цього кілька осіб, серед них діти, зазнали поранень.

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