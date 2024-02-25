Премʼєр Британії закликав Захід діяти сміливіше у питанні конфіскації активів РФ

Також Сунак зазначив, що Сполучені Штати повинні продовжувати підтримувати Україну.

Країнам Заходу слід сміливіше підходити до питання конфіскації російських активів, які були замороженні після повномасштабного вторгнення до України.

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Про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак, інформує Reuters.

"Ми повинні бути сміливішими, завдаючи ударів по російській військовій економіці. І ми повинні бути сміливішими, блокуючи сотні мільярдів заморожених російських активів", - сказав Сунак.

Премʼєр зазначив, що Україна наразі потребує більшої кількості зброї дальньої дії, безпілотників і боєприпасів, а також іншої військової допомоги.

Також Сунак зазначив, що Сполучені Штати повинні продовжувати підтримувати Україну.

"Ми ніколи не маємо недооцінювати те, що США зробили для України та євроатлантичної безпеки. Я закликаю їх продовжувати цю підтримку, і я впевнений, що вони це зроблять", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США вперше в історії передали Естонії конфісковані активи РФ для допомоги Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що у Сенаті США зробили важливий крок для конфіскації російських активів.

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