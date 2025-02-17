Премʼєр Британії заявив про готовність направити війська до України: названо умови

Війська Британії можуть бути направлені до України для забезпечення виконання мирної угоди.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Лондон готовий направити свої війська до України.

Про це інформує The Telegraph.

Він заявив, що війська Британії можуть бути направлені до України для забезпечення виконання мирної угоди.

Стармер заявив, що таке рішення було для нього важким, оскільки може йтися про потенційну небезпеку для військових Великої Британії.

За його словами, це, зокрема, означає "готовність і бажання зробити внесок у забезпечення гарантій безпеки України шляхом розміщення наших власних військ на місцях, якщо це необхідно".

"Я не кажу це легковажно. Я дуже глибоко відчуваю відповідальність, пов'язану з потенційною загрозою для британських військовослужбовців і жінок", - сказав Стармер.

Журналісти пишуть, що це перший раз, коли Стармер прямо заявив, що розглядає можливість розміщення британських миротворців в Україні.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що під час безпекового саміту у Мюнхені в кулуарах зʼявилася "нова сила" Європи.

Ми раніше інформували, що президент Франції Еммануель Макрон ініціював екстрений саміт європейських лідерів для обговорення ситуації безпеки в Європі.

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