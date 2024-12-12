Прем'єр Фінляндії підтримав миротворчі прагнення Трампа, але висунув низку умов

Зараз не час скорочувати підтримку України.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо зазначив, що міжнародна спільнота повинна й надалі продовжувати підтримку України у її боротьбі з Росією.

Про це він повідомив для японського мовника NHK.

Орпо послався на заклик обраного президента США Дональда Трампа до України та Росії негайно домовитися про припинення вогню та розпочати переговори.

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Він заявив, що підтримує прагнення Трампа до миру в Україні, але Україна має бути сильною за столом переговорів.

"Вкрай важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну, щоб зміцнювати її позиції", – додав політик.

Опро також наголосив на важливості спільної роботи європейських країн, заявивши, що Європа має взяти на себе більше відповідальності за власну оборону, а розміщення північнокорейських військ у Росії є "дуже небезпечним новим явищем у цій війні".

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп потенційно може спробувати переглянути кредит на суму 20 мільярдів доларів, передбачений для України, або навіть зняти санкції з РФ.

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