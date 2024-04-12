Премʼєр Франції заявив, що безпека Європи не повинна залежати від США

Він заявив, що ЄС має самостійно забезпечувати свою безпеку, а не сподіватись на Сполучені Штати.

Країни Європейського союзу повинні покладатись на свої збройні сили, а не на безпекові парасольку НАТО.

Про це заявив прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь, передає Укрінформ.

В інтервʼю телеканалу CBC він підкреслив, що не хоче, щоб безпека Франції цілком залежала від інших країн.

"Ми повинні покладатися переважно на себе. Нам потрібен другий “рятувальник”: так, є НАТО, але ми також повинні покращити власну безпекову політику ЄС, аби мати “старшого рятувальника”, - сказав Атталь.

Він наголосив, що не воліє, аби “наша безпека, наш вибір, наша спроможність підтримувати Україну залежала від голосування за Атлантичним океаном”.

Атталь не став коментувати, які наслідки для колективної безпеки НАТО матиме можливе повторне обрання президентом США Дональда Трампа.

“Я не хочу втручатися у ці вибори, але скажу, що нам у ЄС варто давати раду самим. Нам потрібен європейський суверенітет, європейський оборонний бюджет та оборонна політика”, - зазначив премʼєр Франції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон відновив роботу збройового заводу часів Першої світової війни.

Крім того, ми раніше інформували, що Франція передає ЗСУ сотні одиниць бронетехніки та ракети.

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