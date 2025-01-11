Прем'єр Гренландії Егеде зробив важливу заяву щодо територіальної приналежності острова: подробиці

Гренландія не планує ставати частиною США.
Острів Гренландія відмовляється від статусу частини США або Данії, прагнучи здобути незалежність і самостійно визначати свою політичну долю.
Про це сказав під час пресконференції в Копенгагені, прем'єр Гренландії Муте Егеде.
За його словами, острів хоче стати незалежним і не бажає бути частиною ані США, ані Данії.
"Гренландці не хочуть бути данцями, вони також не хочуть бути американцями. Вони хочуть бути гренландцями", - сказав Егеде.
Також він додав, що не спілкувався із Дональдом Трампом, і що уряд Данії не контактував з майбутньою адміністрацією США. Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен підтримав прагнення Гренландії до незалежності, назвавши його "законним і зрозумілим", та висловила бажання зберегти єдність Королівства Данія.
"Я особисто вірю, що якщо ми тримаємося разом, ми сильніші в глобальній грі", - додала Фредеріксен.
Що відбувається
Дональд Трамп заявляв, що "придбання" Гренландії є "абсолютною необхідністю" для США. Він підкреслював, що контроль над островом важливий для національної безпеки та свободи у світі. Раніше, у 2019 році, Трамп пропонував купити Гренландію у Данії, але пропозиція була відхилена. Гренландія є автономною територією Данії, і її прем'єр-міністр Муте Еґеде заявила, що острів не продається і його майбутнє залежить від волі його народу.
У відповідь на територіальні амбіції Трампа, Росія висловила занепокоєння і попередила, що уважно стежить за ситуацією. Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков зазначав важливість миру та стабільності в Арктичному регіоні.
Наразі новообраний президент США Дональд Трамп відправив свого сина, Дональда Трампа-молодшого, до Гренландії з метою обговорити можливе приєднання острова до США. Однак, незважаючи на зусилля, Гренландія залишається під контролем Данії, і її керівництво продовжує наполягати на незалежності та суверенітеті острова.
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