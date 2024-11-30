Прем’єр Грузії порівняв протести в Тбілісі з українським Майданом

Проросійський прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що у його країні, на відміну від України 2013 року, існують сильні інститути державної влади, які не допустять Майдану.

Так він прокоментував на брифінгу жорстоке придушення грузинськими силовиками протестів, які спалахнули у Тбілісі після його заяви про відмову від переговорів про членство в Євросоюзу до 2028 року, повідомляє телеканал Sova.

Очільник грузинського уряду поклав відповідальність за події, що відбувалися на акції протесту, на "радикалів та їхніх закордонних покровителів".

Кобахідзе прямо звинуватив в організації протестів "європейських політиків і бюрократів", а також чотири політичні партії, які назвав "місцевою агентурою" та "п'ятою колоною".

"Радикали та їхні закордонні покровителі завжди намагаються придумати привід, щоб спробувати розколоти країну та українізувати Грузію", - цинічно заявив він.

Нагадаємо, у суботу, 30 листопада, грузинські силовики розігнали учасників акції протесту на проспекті Руставелі у Тбілісі.

У Грузії поліція жорстко розігнала протестувальників

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