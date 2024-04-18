Прем’єр Грузії пояснив ухвалення скандального закону загрозою “українізації”

МЗС України відреагувало на зневажливий контекст, в якому було вжито назву нашої країни.

Ухвалений грузинським парламентом у першому читанні законопроєкт “Про прозорість зовнішнього впливу”, який порівнюють із російським "законом про іноагентів", насамперед спрямований на захист Грузії від “українізації”.

Про це заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе, повідомляє телеканал 1tv.

За його словами, недопущення “українізації” є необхідною умовою інтеграції Грузії в Європейський Союз, і це — головна мета цього законопроекту.

Кобахідзе стверджує, що недержавні організацій (НДО) хотіли організувати революцію в країні, позбавивши її європейського майбутнього.

"Якби НДО досягли того, що вони активно намагалися зробити в 2020-2022 роках, а саме зміни влади шляхом революції, то сьогодні Грузія була б у гіршій ситуації, ніж Україна, а це означає, що і мир, і євроінтеграція, залишилися б у минулому", - сказав він.

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У Міністерстві закордонних справ України відреагували на цинічну заяву грузинського прем’єр-міністра, висловивши обурення використанням терміну “українізація”.

"Використання імені нашої країни у такому зневажливому контексті завдає додаткової шкоди українсько-грузинським відносинам. Русифікація, а не міфічна "українізація" є реальною загрозою для Грузії. Україна зацікавлена у мирній та дружній атмосфері у Грузії, завжди рішуче підтримувала і продовжує підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів", - йдеться у заяві МЗС України.

Нагадаємо, у Грузії спалахнули масові протести проти скандального законопроєкту про “Прозорість іноземного впливу”. Документ передбачає появу реєстру так званих іноземних агентів – некомерційних юридичних організацій та медіа, які фінансуються з-за кордону на понад 20%.

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