Премʼєр Грузії відмовився від запрошення відвідати США

У Тбілісі заявили, що не погоджуються з проханням США відкласти розгляд закону про "іноземних агентів".

Влада Грузії відмовилась від запрошення відвідати Сполучені Штати для обговорення стратегічного партнерства та допомоги від Вашингтону.

Про це інформує Ехо Кавказу.

У Міністерстві закордонних справ Грузії підтвердили інформацію, що премʼєр-міністр отримав таке запрошення. Але перед візитом у Вашингтоні просили відкласти розгляд законопроекту про "іноземних агентів".

"Проведення візиту з застереженнями не відповідає духу партнерства, яке має бути засноване на взаємній повазі та взаємній довірі, у зв'язку з чим послу США було подано докладне пояснення", - йдеться у заяві МЗС.

В свою чергу у посольстві США в Грузії висловили жаль через відмову грузинської влади від запрошення Сполучених Штатів.

"Нещодавно ми запросили високопосадовців уряду Грузії для обговорення будь-яких питань стратегічного партнерства та допомоги США з високопосадовцями США. На жаль, грузинська сторона віддала перевагу відмовитися від цього запрошення. Ми закликаємо уряд Грузії підтвердити свою прихильність євроатлантичному майбутньому Грузії, як це записано. ", - заявив Данніган.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президентка Грузії Саломе Зурабішвілі зробила заяву щодо протестів в країні.

Крім того, ми раніше інформували, що у Грузії унаслідок протестів постраждало 8 осіб.

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