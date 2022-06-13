Прем'єр Грузії вважає, що його країна заслуговує на статус кандидата в ЄС більше, ніж Україна

Прем'єр Грузії вважає, що його країна заслуговує на статус кандидата в ЄС більше, ніж Україна

Прем'єр Грузії, заявив, що його країнв вже 9 років реалізовує успішні реформи, а тому заслужила кандидатський статус

Прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що статус кандидата на членство в ЄС насамперед потрібно надати Грузії, а вже потім Україні та Молдові.

Про це інформує "Грузия Online".

"Якщо комусь і мають надати статус кандидата в ЄС, то це – Грузії, а потім уже Україні та Молдові. Коли кажуть, що Україна в стані війни і через це їй має бути надано, перепрошую, якщо надання статусу визначається війною, ми не хочемо війни, друзі, ми вимагаємо заслуженого статусу", – сказав грузинський прем'єр.

Гарібашвілі вважає, що грузинський народ веде "30-річну боротьбою на шляху будівництва демократії та на шляху реформ".

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"Ми не просимо нічого особливого та незаслуженого, ми просимо заслуженого статусу.

Якщо це рішення не буде справедливим, зрозуміло, ми, відповідно, як я сказав, детально все пояснимо нашому населенню, народу, співгромадянам...", – зазначив Іраклій Гарібашвілі.

Раніше очільник уряд Грузії заявив, "якщо рішення (щодо отримання Грузією статусу кандидата на членство в ЄС. – Ред.) буде несправедливим, він "залишає за собою право "підняти завісу" і сказати все". Проте прем'єр не уточнив, що саме має на увазі.

Нагадаємо, Грузія та Молдова подали заявку на членство в ЄС 3 березня, вслід за Україною.

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