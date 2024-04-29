Прем'єр і президент ще однієї країни ЄС виступили за повернення українських чоловіків додому

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що "Україна повинна мати можливості та інструменти, щоб запросити своїх хлопців до виконання обов’язку перед Батьківщиною".

Президент та прем'єрка Литви Гітанас Науседа та Інгріда Шимоніте вважають, що Литва має допомогти Україні повернути військовозобов'язаних чоловіків, які проживають за кордоном.

Про це вони заявили під час дебатів на радіо LRT.

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"Україна повинна мати можливості та інструменти, щоб запросити своїх хлопців до виконання обов’язку перед Батьківщиною. Ми повинні співпрацювати з Україною у всіх сенсах", – сказав Науседа.

Своєю чергою прем'єрка Шимоніте вважає, що у питанні повернення військовозобов'язаних громадян України з-за кордону потрібні консультації на рівні Євросоюзу.

"Можливо, при розгляді питання про продовження тимчасового посвідки на проживання можна було б знайти якісь методи, щоб переконатися, що людина виконала свій мобілізаційний обов'язок або звільнена від нього. Але тут ми маємо співпрацювати не лише з українськими інститутами, а й ширше, бо наразі так званий тимчасовий захист поширюється на народ України в ЄС", – зазначила вона.

"Той тимчасовий захист досить універсальний, в рамках цього захисту гарантії, які надаються громадянам України в ЄС, дуже широкі, зрозуміло, що це питання не однієї чи двох держав", – додала Шимоніте.

Нагадаємо, минулого тижня міністр оборони та віце-прем’єр-міністр Польщі Владислав Косіняк-Каміш заявив, що Варшава може допомогти Україні, повернувши на батьківщину чоловіків призовного віку.

Коментуючи це, міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що Литва обіцяє наслідувати приклад Польщі щодо мобілізованих українців, які проживають за кордоном.

Однак пізніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський уточнив, що допомога Варшави у передачі Україні чоловіків призовного віку є етично сумнівним кроком, додавши, що Київ повинен сам взяти ініціативу в цьому питанні.

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