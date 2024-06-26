Прем'єр Індії поїде до Путіна вперше після початку вторгнення Росії до України – Bloomberg

У Нью-Делі заявили, що для завершення війни в Україні потрібна дипломатія.

Очікується, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідає Росію вперше з початку війни Кремля з Україною. Ця поїздка після його повернення на посаду на третій термін підкреслює міцні зв'язки між двома країнами.

Про це пише Bloomberg.

У Кремлі підтвердили плани щодо візиту Моді у вівторок, 25 червня, але заявили, що точні дати візиту буде оголошено пізніше. Російське інформаційне агентство "ТАСС" також повідомляло, що індійський лідер приїде у Москву з дводенним візитом на початку липня.

Поїздка Моді у Росію буде коротким офіційним візитом, повідомив індійський топпосадовець на умовах анонімності. Натомість Міністерство закордонних справ Індії відмовилося від коментарів за запитом додаткової інформації від Bloomberg.

Це буде перша поїздка індійського прем'єра до Москви з 2015 року. Моді відвідав Владивосток 2019 року та востаннє зустрічався з Путіним два роки тому під час саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Узбекистані.

"Індія та Росія мають глибокі економічні та політичні зв'язки, які залишаються міцними, попри санкції проти Москви з боку західних держав після початку вторгнення в Україну у лютому 2022 року", – зазначає видання.

Автори статті також нагадали, що Індія є третім за величиною споживачем сирої нафти у світі й купує російську нафту зі знижкою. До того ж на долю РФ припадає 36% від загальної кількості озброєнь, які імпортує Індія.

Індійська влада уникає критики Росії за напад на Україну та виступає за дипломатичне вирішення конфлікту.

Моді пропустив щорічний особистий саміт із Путіним у грудні 2022 року після того, як кремлівський диктатор пригрозив застосувати ядерну зброю проти України. Минулого року Путін не приїхав на саміті лідерів Групи 20, який відбувся у Нью-Делі. Це дозволило Моді сформувати "консенсусну заяву" про вторгнення в Україну серед інших членів групи, включно з США, які домагалися жорсткої критики РФ.

Нагадаємо, Індія та Ватикан пояснили, чому не підтримали спільне комюніке Саміту миру в Швейцарії. Святий престол був у ролі спостерігача, а в Індії не хочуть нічого підписувати без присутності представників РФ.

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