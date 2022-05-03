Прем’єр Італії розкритикував телеканал, в ефірі якого Лавров висловив свої антисемітські переконання

Прем’єр Італії розкритикував телеканал, в ефірі якого Лавров висловив свої антисемітські переконання

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі розкритикував італійський телеканал Rete4 за скандальне інтерв’ю з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим, в якому той порівняв Зеленського з Гітлером.

Маріо Драгі емоційно відреагував на невдале інтерв’ю і назвав це "сеансом політичної агітації".

Про це повідомляє La Repubblica.

Прем'єр Італії зазначив, що в його державі, на відміну від Росії, є свобода преси та слова, навіть якщо ці висловлювання "явно брехливі та помилкові".

"Але варто поставити запитання, а чи прийнятно запрошувати когось на інтерв'ю і не реагувати водночас на його висловлювання? Це явно не досягнення (інтерв'юера - ред.). Те, що сказав Лавров, є помилкою. Частина про Гітлера справді непристойна. Телебачення вільно транслює ці думки. Говорили, що буде інтерв'ю, а насправді це був сеанс політичної агітації", — заявив Драгі.

Натомість сам медіаконцерн Mediaset, якому належить Rete4, виступив на захист програми. Мовляв, Лавров — це "друга людина в Росії", а інтерв'ю з ним нібито "документ сучасної історії".

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав євреїв "найзапеклішими антисемітами", чим неабияк обурив МЗС Ізраїлю.

Крім того, Лавров порівняв Зеленського з Гітлером, чим фактично заперечив трагедію Голокосту.

Лавров глибоко образив Ізраїль своєю заявою про Гітлера

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