Премʼєр Ізраїля провів консультації щодо можливого краху режиму Асада у Сирії — ЗМІ

Наступ повстанців у Сирії несе з собою як короткострокові вигоди, так і певні ризики для Ізраїлю.

Премʼєр-міністр Ізраїля Біньямін Нетаньягу провів термінові консультації з розвідкою, щоб обговорити можливий крах диктаторського режиму Башара Асада у Сирії.

Про це йдеться у повідомленні The Times of Israel.

Видання пише, що наступ повстанців у Сирії несе з собою як короткострокові вигоди, так і певні ризики для Ізраїлю.

Напередодні премʼєр Нетаньягу провів консультації з представниками розвідувальних служб, які повідомили, що уважно стежать за розвитком подій. За даними розвідки, в Сирії іранська інфраструктура зазнала серйозних втрат і більша частина перейшла під контроль інших сил.

Крім того, повідомляється, що ліванське угруповання Хезболла, ймовірно, зосередить свою увагу на Сирії, щоб підтримувати режим Башара Асада. В свою чергу армія Ізраїля може отримати більше можливостей у протистоянні проти Хезболли та інших проіранських сил.

"Керівники розвідки зазначили, що поточні події мають позитивні аспекти, однак застерегли, що крах режиму Асада може призвести до хаосу і виникнення нових військових загроз для Ізраїлю", — пише видання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія пообіцяла надати додаткову військову допомогу Асаду.

Крім того, ми раніше інформували, що Туреччина вдарила по північному Іраку та Сирії.

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