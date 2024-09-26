Премʼєр Ізраїля заявив, що не збирається припиняти бойові дії проти "Хезболли"

Премʼєр-міністра Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, він не збирається припиняти військові дії проти "Хезболли" до тих пір, поки жителі півночі не зможуть безпечно повернутися до своїх домівок.

Також читайте Світ може бути на порозі ще однієї війни: що відомо про протистояння Ізраїлю та Лівану

Про це інформує AFP.

"Ми завдаємо Хезболлі таких ударів, яких вона ніколи не могла собі уявити. Ми робимо це з повною силою, ми робимо це з хитрістю. Одне я вам обіцяю: ми не заспокоїмося, поки вони не повернуться додому", — сказав Нетаньяху у своїй заяві.

Раніше ввечері голова ізраїльської армії Герці Халеві наказав солдатам бути готовими до можливого вторгнення до Лівану.

"Ми не зупиняємося. Ми будемо продовжувати атакувати і завдавати шкоди Хезболлі скрізь. Для цього ми готуємося до маневрів, і сенс полягає в тому, що ваші військові черевики, ваші маневрені черевики увійдуть на територію ворога. Це ті речі, які дозволять нам потім безпечно повернути жителів півночі", — заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Ізраїлю прокоментував вибухи пейджерів у "Хезболли".

Крім того, ми раніше інформували, що Ізраїль завдав цілеспрямованого удару по Бейруту, в результаті чого було ліквідовано командира "Хезболли".

Читайте також: