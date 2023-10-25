Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу відкладає наземну операцію проти ХАМАСу: ЗМІ назвали причину

В Ізраїлі зосередилися на порятунку заручників і громадян інших країн, які перебувають на території Сектора Гази. Влада країни поки відтерміновує наземну операцію в Газі.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу готовий відкласти введення військ до Сектора Гази для того, щоб приділити більше часу переговорам щодо звільнення заручників.

Про це повідомляє видання Axios.

Зазначається, що президент США Джо Байден хоче домогтися відтермінування наземної операції Ізраїлю, щоб гуманітарна допомога була надана якомога більшій кількості палестинців. Крім того, США потрібно, щоб із Сектора Гази змогли виїхати понад 500 американських громадян, які нині перебувають там.

Водночас у Нетаньягу "є свої причини зволікати". Прем'єр Ізраїлю, незважаючи на тиск з боку чиновників, які вимагають швидких дій проти ХАМАСу, не схильний до ризику.

Видання стверджує, що Нетаньягу скептично ставиться до планів ізраїльських військових, тому зараз він вислуховує інші думки.

"Він також готовий приділити більше часу переговорам про звільнення заручників, в той час як Армія оборони Ізраїлю краще підготується до наземної операції", - йдеться у матеріалі.

Зазначимо, адміністрація президента США Джо Байдена готується до того, що сотні тисяч американських громадян потребуватимуть евакуації з Близького Сходу, якщо кровопролиття в Газі не вдасться стримати.

Водночас офіційний представник уряду Ізраїлю Аріель Бульштейн припустив, що військові США можуть навіть взяти участь у війні Ізраїлю та ХАМАСу, якщо ситуація загостриться. За його словами, розміщення США на Близькому Сході своїх військових - це очевидний сигнал для іранського режиму.

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