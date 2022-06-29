Прем'єр Ізраїлю подав у відставку, та заявив, що йде з політики: що сталося

За інформацією ЗМІ, на Беннета чинила тиск сім'я, переконуючи залишити політику.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет, який очолює уряд країни від 13 червня минулого року, заявив, що не братиме участі у передвиборчих перегонах до Кнесету - ізраїльського парламенту.
Про це пише ізраїльське видання newsru.co.il.
Про своє рішення Беннет оголосив членам своєї партії "Яміна" після рішення про розпуск Кнесету 24-го скликання. Також він заявив про свій звільнення з посади.
За інформацією видання, на Беннета чинила тиск сім'я, переконуючи залишити політику. Увечері 29 червня Беннет зробив офіційну заяву для ЗМІ, в якій оголосив про тайм-аут у політичному житті та про передачу поста лідера партії Айєлет Шакед.
Передбачається, що відставка прем'єра відбудеться до кінця цього року. Чергові вибори до Кнесету стануть п'ятими за останні три роки.
У вересні минулого року за версією Jerusalem Post Беннета назвали найвпливовішим євреєм у світі.
Перед виборами 2019 року Беннет та представники "Байт Ієгуді" створили партію "А-Ямін а-Хадаш", яка поступово перетворилася на блок правих партій "Яміна". Проте після виборів 2021 року Беннет порушив свої передвиборчі обіцянки і створив коаліцію з лівими партіями. Це викликало обурення деяких його соратників, які залишили команду політика.
Нагадаємо, що у березні прем'єр-міністр Нафталі Беннет заявив, що Ізраїль "твердо стоїть на боці народу України" і зробить усе можливе, щоб закінчити війну.
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