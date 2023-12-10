Прем'єр Ізраїлю терміново перервав засідання уряду, щоб поговорити з Путіним – ЗМІ

Переговори Нетаньягу з російським диктатором тривали 50 хвилин.
Прем'єр-міністр Ізраїля Біньямін Нетаньягу покинув засідання кабінету міністрів, щоб телефоном поговорити з російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це пишуть ізраїльські видання The Times of Israel і Haaretz.
Прем'єр-міністр Ізраїлю висловив незадоволення деякими заявами російських офіційних осіб в ООН та на інших майданчиках проти Ізраїлю.
Нетаньягу також різко критикував відносини між Росією та Іраном як небезпечні. Водночас, він подякував Путінові за звільнення з полону ХАМАМ громадянина Ізраїлю, який має також російське громадянство.
Крім того, Нетаньяху попросив Росію здійснити тиск на Червоний Хрест, щоб забезпечити відвідування та медикаменти для захоплених ХАМАСом заручників.
Що кажуть в РФ
Російські пропагандистські видання цинічно зазначили, що у розмові з Нетаньягу диктатор Путін, за чиїм наказом окупанти чиняь воєнні злочини і терористичні удари на території України, "підтвердив принципову позицію неприйняття та засудження тероризму у всіх його проявах".
"Водночас дуже важливо, щоб протидія терористичним загрозам не призводила до таких тяжких наслідків для цивільного населення", - йдеться у цинічному релізі Кремля.
Як зазначає The Times of Israel, ця розмова відбулася на тлі напруженості у відносинах з Росією.
Нагадаємо, що 8 грудня перший заступник постійного представника РФ в ООН Дмитро Полянський на засіданні Ради Безпеки назвав дії Ізраїля у Секторі Гази "воєнними злочинами" і "злочинами проти людяності".
Раніше, 26 жовтня, Москву з офіційним візитом відвідала делегація терористичної організації ХАМАС.
Ізраїль засудив Росію після запрошення делегації, проте у Путіна знайшли виправдання дружбі та зв’язкам з ХАМАС.
Читайте також: