Прем’єр Ізраїлю в розмові з Кулебою лише висловив стурбованість стосунками Росії та Ірану

Ізраїльський прем’єр запевнив у підтримці українського народу, але про засоби протиповітряної оборони, які потрібні для захисту від іранських дронів, не згадав.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорили співпрацю Ірану та Росії у війні, яку веде Кремль проти нашої країни.

Про це ізраїльський прем’єр написав у своєму Twitter.

За словами Лапіда, український міністр розповів йому про війну в Україні.

“Я поділився з ним [Дмитром Кулебою] нашою глибокою стурбованістю військовими зв'язками між Іраном і Росією. Ізраїль підтримує український народ”, - написав він.

Як зауважило видання The Times of Israel, Лапід не згадав про офіційний запит України про постачання системи протиповітряної оборони після шквалу російських ударів останніми днями, які були здійснені за допомогою безпілотників, поставлених Іраном.

Того ж дня ізраїльський прем’єр в інтерв’ю російськомовному телеканалу RTVi попередив, що російсько-іранські збройні зв'язки ставлять “весь світ під загрозу”.

“Ми, природно, вважаємо, що відносини між Росією та Іраном є серйозною проблемою не лише для Ізраїлю, але й для України, Європи та решти світу”, — сказав він.

Лапід підкреслив, що Іран є “небезпечною терористичною державою”, і той факт, що Росія веде з ним бізнес, “ставить під загрозу весь світ”.

Він назвав рішення Тегерана надати Москві парк безпілотників “абсолютно неприйнятним”, але наполягав на тому, що Ізраїль залишатиметься непохитним у своїй політиці не надавати прямої військової допомоги Києву через складні відносини з Росією, яка має значну військову присутність на північному кордоні Ізраїлю - в Сирії.

Нагадаємо, очільник МЗС України Дмитро Кулеба після розмови з прем'єром Ізраїлю повідомив, що детально обговорив з ним звернення України щодо надання систем і технологій протиповітряної та протиракетної оборони.

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