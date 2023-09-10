Прем'єр Ізраїлю закликав хасидів не їздити в Умань, бо там ніде сховатися від ракет

Очільник ізраїльського уряду переклав на самих паломників відповідальність за безпеку під час поїздки в Україну.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу звернувся до хасидів із закликом утриматися від традиційного паломництва до українського міста Умані під час свята Рош га-Шана — єврейського нового року.

Про це повідомляє The Times of Israel.

"Громадяни Ізраїлю, які їдуть в Україну, повинні нести особисту відповідальність за свої поїздки. Не завжди нас Бог оберігав, ні на європейській землі, ні на українській” , - заявив Нетаньягу на засіданні уряду.

За словами ізраїльського прем’єра, в Ізраїлі, коли [вороги] запускають ракети, ізраїльтяни прямують до укриття, “а там укриттів немає”. Він зазуважив, що в нещодавній розмові з президентом Володимиром Зеленським український лідер наголосив, що місто Умань не може захистити великий наплив туристів.

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Водночас уряд Ізраїлю доручив міністру у справах Єрусалиму та єврейської традиції Меїру Порушу розробити програму допомоги ізраїльтянам, які прямують до Умані, і виділив на неї 4 млн шекелів (близько $1 млн).

Програма передбачає створення центрів регулювання черг на кордоні, надання допомоги у прискоренні перевірок безпеки за погодженням із владою та службами безпеки України, проведення роз'яснювальної роботи з паломниками, створення штабу з надзвичайних ситуацій.

Як відомо, хасиди щороку відвідують Умань на Рош га-Шана, тому що там знаходиться могила цадика Нахмана, засновника цієї течії юдаїзму.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу обговорили питання забезпечення повноцінного функціонування безвізу для українців та шляхи гарантування безпеки паломників-хасидів під час щорічного відвідання Умані.

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