Прем'єр Канади може оголосити про відставку – Reuters

Заклики до Трюдо піти у відставку зросли від грудня, коли він спробував понизити міністерку фінансів Христю Фріланд.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо дедалі частіше оголошує про свій намір піти у відставку, хоча він ще не ухвалив остаточного рішення.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело, знайоме з думкою очільника канадського уряду.

Журналісти видання поговорили зі своїм джерелом після того, як Globe and Mail повідомило, що Трюдо вже 6 січня оголосить, що залишить пост лідера правлячої Ліберальної партії Канади після дев'яти років перебування на посаді.

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У разі відставки політика Ліберальна партія залишиться без постійного очільника. Це відбудеться на тлі результатів опитувань, які свідчать, що ліберали серйозно програють офіційній опозиції – консерваторам – на виборах, які мають відбутися до кінця жовтня 2025 року.

Джерела Globe and Mail повідомили, що точно не знають, коли Трюдо оголосить про свої плани піти, але очікують, що це станеться до екстреного засідання ліберальних законодавців 8 січня.

Дедалі більше ліберальних парламентаріїв, стурбовані серією похмурих опитувань, публічно закликали Трюдо піти у відставку.

Globe and Mail додає – залишається незрозумілим, чи піде Трюдо негайно, чи залишиться на посаді прем'єра, допоки не буде обрано нового лідера лібералів.

"Якщо він таки піде у відставку, це, ймовірно, підштовхне нові заклики до швидких виборів, щоб створити стабільний уряд, здатний мати справу з адміністрацією новообраного президента Дональда Трампа протягом наступних чотирьох років", – йдеться у статті.

За словами одного з джерел, Трюдо обговорив з міністром фінансів Домініком Лебланом те, чи готовий той вступити на посаду тимчасового лідера та прем'єр-міністра.

Зазначається, що заклики до Трюдо піти у відставку зросли від грудня, коли він спробував понизити міністерку фінансів Христю Фріланд, одну з його найближчих соратниць у кабінеті, після її відмови від пропозицій прем’єра щодо збільшення витрат. Натомість Фріланд пішла з посади та написала листа, в якому звинуватила Трюдо в "політичних трюках", а не зосередженні на тому, що найкраще для країни.

До слова, напередодні свою відставку анонсував виконувач обов'язків канцлера Австрії консерватор Карл Негаммер.

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