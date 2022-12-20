Прем'єр Косова розповів, навіщо РФ розпалює новий конфлікт на Балканах

Росія розпалює конфлікт між частково визнаною державою Косово та Сербією через провал війни війни в Україні.

Про це заявив прем'єр-міністр Косова Альбін Курті, інформує The Guardian.

Контекст

Етнічні серби на півночі Косова, де вони становлять більшість, більше тижня встановили барикади, перешкоджаючи вільному пересуванню косовських органів влади, незважаючи на заклики США та ЄС демонтувати незаконні блокпости.

Президент Сербії Александар Вучич скористався своїм правом згідно з резолюцією ООН попросити у НАТО дозволу надіслати серсбкий поліцейський корпус у Косовську Митровицю.

У виданні зазначають, що запит Сербії, перший після завершення війни в Косові 1999 року, майже напевно буде відхилено, але існує занепокоєння, що це може бути першим кроком до одностороннього рішення про агресію Белграда.

Позиція Косова

Курті сказав стурбований тим, що напружена ситуація може загостритися на користь Путіна, оскільки російські та сербські сили провели 104 спільні військові навчання у 2021 році.

"ЄС і США згодні з тим, що барикади слід зняти. Але вони також стурбовані тим, як це може бути використано Белградом", – зазначив він.

Прем'єр припустив, що Захід "хвилюють зв'язки Белграда з Москвою", але він не знає, як західні партнери Приштини відреагують у разі розгортанння конфлікту з Белградом.

"Тепер, коли Росія отримала серйозні поразки в Україні після свого вторгнення і агресії, вона зацікавлена в аутсорсингу розпалювання війни на Балканах, де у них є клієнт, який знаходиться в Белграді", – сказав Курті.

Що відомо про конфлікт у Косово

Останній конфлікт між Косовом і Сербією через номерні знаки авто триває уже мінімум понад рік.

Влада Косова вирішила, що сербські автомобілі повинні встановлювати тимчасові косовські номерні знаки. Автомобілям із сербськими номерами видаватимуть тимчасову довідку і номери RKS ("Республіка Косово"). Остаточне введенню в дію цього рішення відкладали уже декілька разів.

У серпні президент Сербії Олександр Вучич заявив, що Сербія готова піти на поступки владі Косово щодо визнання водійських прав, але це не означає визнання незалежності ціх територій.

Нове загострення на півночі Косова спровокував арешт експоліцейського з сербської громади. Він залишив свою посаду минулого місяця разом із близько 600 інших етнічних сербів на знак протесту проти рішення Приштини щодо номерних знаків. У відповідь на арешт серби Косова розпочали будувати барикади.

Влада Косова ввела спецназ у населений сербами регіон. Белград своєю чергою привів армію у бойову готовність. 11грудян місцеві серби та косовська поліція навіть обмінялися пострілами.

Зазначимо, що етнічна більшість Косова — албанці, які складають понад 90% від усього населення. У той же час на півночі Косова, в районі Косовської Митровиці, компактно проживають серби, які становлять там більшість.

У результаті війни 1999 року між сербами і албанцями Косово перейшло під контроль ООН. У 2008 році регіон в односторонньому порядку проголосив незалежність, яку не визнає багато країн, зокрема і Україна.

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