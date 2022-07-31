Прем'єр Косова звинуватив Белград в організації заворушень і заговорив про "сербський шовінізм"

За його словами, Косово знову стикається з "сербським шовінізмом", який дуже добре знає.

Прем'єр-міністр частково визнаного Косова Альбін Курті попередив, що найближчі дні в регіоні будуть складними.

Про це пише Kosovo-online.

За його словами, Косово знову стикається з "сербським шовінізмом", який дуже добре знає. Курті заявив, що головними винуватцями заворушень є президент Сербії Александар Вучич і директор Управління Косово і Метохії Петар Петкович.

Курті зазначає, що сербські "нелегальні структури" перед оформленням документів на в'їзд і виїзд з Косова перекрили дороги, що, за його словами, вже було заплановано.

"Їм передували заяви, зустрічі та зібрання в Белграді та Рашці (місто на півдні Сербії. - Ред.). Ці агресивні дії, які відбуваються сьогодні, були сплановані та заохочувані там. Вучич і Петкович несуть відповідальність за заворушення", - вважає Курті.

Також він звинуватив сербські ЗМІ у пропоганді та поширюванні фейків про події у Косові.

"Зверніть увагу на сповіщення нашого уряду, від МВС та поліції Косова, і не дайте себе дезінформувати офіційним белградським ЗМІ", - підсумував він.

Раніше повідомлялося, що у Косові спалахнула стрілянина: Приштина звинувачує сербів.

Нагадаємо, що конфлікт між Сербією та Косовом загрожує перерости у серйозну війну. Чому, розбирався ТСН.ua.

Зазначимо, що етнічна більшість Косова — албанці, які складають більше 90% від усього населення. У той же час на півночі Косова, в районі Косовської Митровиці, більшість населення — серби.