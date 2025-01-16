Премʼєр-міністерка Данії провели розмову з Трампом щодо статусу Гренландії

Сторони також обговорили війну в Україні, ситуацію на Близькому Сході і відносини з КНР.
Премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен провела телефонну розмову з новообраним президентом США Дональдом Трампом, під час якої сторони обговорили статус Гренландії.
Про це йдеться у заяві канцелярії голови уряду Данії.
Під час розмови Фредеріксен заявила про необхідність зміцнити безпеку в Арктиці, а атож на тому, що Королівство Данія готове брати на себе більше відповідальності за це.
"У розмові прем'єр-міністерка послалася на заяви голови уряду Гренландії Муте Егеде про те, що Гренландія не продається, і прем'єр-міністерка підкреслила, що рішення про незалежність має ухвалювати сама Гренландія", - йдеться у заяві.
Крім того, вона заявила, що Данія робить свій внесок у створення робочих місць у США та розвиток торгових відносин між країнами.
Також під час розмови сторони обговорили війну в Україні, ситуацію на Близькому Сході і відносини з КНР.
Повідомляється, що сторони провели бесіду впродовж 45 хвилин та домовились продовжити діалог.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Гренландії заявили, що готові до співпраці з США.
Крім того, ми раніше інформували, що соратники Трампа у Конгресі підготували законопроєкт "про купівлю Гренландії".
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