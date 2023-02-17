Прем'єр-міністерка Естонії просовуватиме на Мюнхенській конференції 3 питання щодо України

Каллас окреслила три головні сигнали свого виступу на Мюнхенській конференції.

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас візьме участь у Мюнхенській конференції з питань безпеки, яка розпочнеться сьогодні, 17 лютого.

Каллас виступить на головній сцені конференції двічі і говоритиме зокрема про важливіть перемоги України у війні і покарання для країни-агресорки Росії.

"Я вирушаю до Мюнхена з трьома сигналами. Україна має перемогти, а агресор має бути повалений. Жоден злочин Росії проти України та її народу не повинен залишитися безкарним. Сірі зони в європейській безпеці ведуть до нестабільності та війни, і вони мають залишитися в минулому. Поки ці принципи не діють, стабільний світ у Європі неможливий", – заявила Каллас у своєму аккаунті у Twitter.

Нагадаємо, 17 лютого до німецького Мюнхена завітають десятки глав держав та оборонних і дипломатичних відомств. У місті розпочнеться Мюнхенська конференція з питань безпеки.

За прогнозами глави МЗС Дмитра Кулеби, Україна просуватиме в Мюнхені питання надання далекобійних ракет та бойових літаків.

Безпековий форум: у німецькому Мюнхені відбудеться конференція з питань безпеки

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