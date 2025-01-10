Прем’єр-міністр Британії відвідає Україну для обговорення миротворчої місії — Bloomberg

Президент України Володимир Зеленський оголосив про запланований візит після зустрічі з союзниками на авіабазі Рамштайн.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер найближчими тижнями відвідає Україну, щоб обговорити можливість розгортання там міжнародних миротворчих сил після завершення війни із Росією. Це буде його перший візит до охопленої війною країни.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформоване джерело.

У виданні нагадали, що президент України Володимир Зеленський оголосив про запланований візит після зустрічі з союзниками на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині, не уточнивши, коли саме приїде Стармер.

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“Цю ініціативу розпочав Еммануель Макрон. Британці дивляться на це позитивно, але я детально про це поговорю з прем’єр-міністром на нашій зустрічі, вона відбудеться”, – сказав Зеленський журналістам увечері в четвер, 9 січня.

Ця заява українського президента пролунала після зустрічі Макрона і Стармера в резиденції британського прем’єра у Чекерсі, на якій вони “знову підтвердили свою непохитну підтримку” України та обговорили важливість забезпечення країни “в найсильнішій позиції у 2025 році”.

Як повідомляє джерело Bloomberg, французький та британський лідери також обговорили потенціал спільних миротворчих сил в Україні. Така пропозиція залежатиме від укладеної мирної угоди між Україною та Росією, яку президент Володимир Путін наразі не виявив бажання обговорювати.

Європейські лідери останніми тижнями обговорювали можливість відправки військ для миротворчої місії в Україну після припинення вогню та завершення конфлікту, якого пообіцяв досягти шляхом переговорів обраний президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо, президент Зеленський повідомив, що Велика Британія позитивно сприймає започатковану Францією ініціативу направлення міжнародного контингенту до України у межах безпекових гарантій.

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