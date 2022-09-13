Прем'єр-міністр Греції відповів на погрози Ердогана висадити десант на грецьких островах

Під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном очільник грецького уряду заявив, що його країна "готова протистояти" будь-якій загрозі її суверенітету.

У понеділок, 12 вересня, прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, перебуваючи в Парижі, відреагував на погрози президент Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана здійснити “деокупацію” демілітаризованих островів в Егейському морі.

Про це повідомляє видання Digi24 з посиланням на спільну пресконференцію очільника грецького уряду та президента Франції Еммануеля Макрона в Єлисейському палаці.

“Ми готові протистояти всім тим, хто погрожує нам висадитися на наших островах, на нашій території”, - сказав Міцотакіс.

У цьому контексті він згадав про шість винищувачів Rafale і три фрегати DFI, куплені в березні цього року Афінами, і подякував Франції за її підтримку перед лицем "викликів" з боку Туреччини.

"Ми завжди відкриті до дискусії та діалогу", - додав при цьому грецький прем'єр.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган нещодавно звинуватив Грецію в “окупації” демілітаризованих грецьких островів в Егейському морі і попередив, що турецькі збройні сили можуть “прибути вночі” і “зробити те, що необхідно”.

Еммануель Макрон, зі свого боку, засудив "неприйнятні провокації та заяви, які ставлять під сумнів суверенітет Греції" та підтвердив "чітко та твердо" підтримку Францією Афін.

"Ми не дозволимо безладу, особливо в східному Середземномор'ї", - сказав він.

Нагадаємо, Греція добудує ще 140 км паркану вздовж свого сухопутного кордону з Туреччиною. Зміцнення з бетону і колючого дроту має перешкоджати в'їзду мігрантів в країну.

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