Прем'єр-міністр Гренландії відповів на пропозицію Трампа увійти до складу США

Прем'єр-міністр автономної території, яка належить Данії, заявив, що мешканці арктичного острова вважають себе виключно гренландцями.
У середу, 5 березня, прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде відповів Дональду Трампу після його виступу в Конгресі США, під час якого американський президент оголосив, що Сполучені Штати “так чи інакше” візьмуть під свій контроль арктичний острів. Гренландський лідер заявив, що "ми не продаємося і нас не можна просто забрати".
Так відреагував Муте Егеде у своєму акаунті у Facebook, опублікувавши свою фотографію з прапором Гренландії.
"Ми не хочемо бути ні американцями, ні датчанами, ми гренландці", - написав прем'єр-міністр автономної території, яка належить Данії.
Відповідаючи на погрозу Трампа про те, що США отримають Гренландію “так чи інакше”, Муте Егеде зазначив, що його країна “не продається” і її не можна “просто забрати”.
“Американці та їхній лідер повинні це зрозуміти”, — написав обраний чиновник Гренландії за шість днів до місцевих парламентських виборів.
Чому Трампу потрібна Гренландія
Гренландія — величезний багатий ресурсами острів на північний схід від Канади. Це самоврядна територія, що належить Данії, і має невикористані запаси нафти та газу, а також рідкоземельні елементи, графіт, нікель, цинк, золото, вольфрам тощо.
Трамп вважає Гренландію місцем великого стратегічного значення для США через її ресурси та положення в Арктиці, де активні Китай і Росія.
Але озвучене американським президентом бажання заволодіти Гренландію створює ще більше напруження у відносинах з Європою, і особливо з Данією, союзником НАТО.
Нагадаємо, данський активіст Ксав’є Дютуа запустив онлайн-кампанію зі збору коштів на “купівлю” американського штату Каліфорнія. Ініціатива з’явилася на тлі претензій президента США Дональда Трампа на Гренландію.
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