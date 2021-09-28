Прем'єр-міністр Грузії повідомив, що чекає на Саакашвілі після повернення

Прем'єр-міністр Грузії повідомив, що чекає на Саакашвілі після повернення

Очільник грузинського уряду вважає, що приліт до Грузії колишнього президента дестабілізує ситуацію

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі попередив експрезидента країни і голову Виконавчого комітету реформ України Міхеїла Саакашвілі, які зібрався прилетіти літаком до Тбілісі, що після повернення на рідну землю він потрапить до в’язниці.

Про це повідомляє інформаційний портал “Новини Грузія” з посиланням на пресконференцію очільника уряду.

“Він прекрасно знає, що потрапить до в'язниці”, - заявив Гарібашвілі.

Прем’єр Грузії вважає, що приїзд Саакашвілі, який заплановано на день виборів, 2 жовтня, має на меті створити дестабілізацію в країні.

Також читайте У Грузії затримали голову опозиційної партії, яку заснував Саакашвілі

“Єдине завдання і мета Саакашвілі - дестабілізувати нашу країну і посіяти хаос. Його єдина мета і бажання - повернутися до влади, що для Саакашвілі і його команди вбивць є недосяжною мрією. Сьогодні держава сильна, і нехай Міхо і його банда не думають, що зараз 2003 рік”, - пригрозив Гарібашвілі.

Водночас грузинський прем'єр зізнався, що “до кінця не вірить в приїзд Саакашвілі”. “Ця людина погрожувала приїхати протягом восьми років, але не може приїхати, тому що він боягуз", - сказав він.

Нагадаємо, у 2018 році Тбіліський міський суд заочно засудив Саакашвілі до трьох років в'язниці за перевищення службових повноважень на посаді президента Грузії. Його також визнали винним у побитті депутата Валерія Гелашвілі, за що заочно засудили до шести років позбавлення волі.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання