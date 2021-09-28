Прем'єр-міністр Грузії повідомив, що чекає на Саакашвілі після повернення

Очільник грузинського уряду вважає, що приліт до Грузії колишнього президента дестабілізує ситуацію
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі попередив експрезидента країни і голову Виконавчого комітету реформ України Міхеїла Саакашвілі, які зібрався прилетіти літаком до Тбілісі, що після повернення на рідну землю він потрапить до в’язниці.
Про це повідомляє інформаційний портал “Новини Грузія” з посиланням на пресконференцію очільника уряду.
“Він прекрасно знає, що потрапить до в'язниці”, - заявив Гарібашвілі.
Прем’єр Грузії вважає, що приїзд Саакашвілі, який заплановано на день виборів, 2 жовтня, має на меті створити дестабілізацію в країні.
“Єдине завдання і мета Саакашвілі - дестабілізувати нашу країну і посіяти хаос. Його єдина мета і бажання - повернутися до влади, що для Саакашвілі і його команди вбивць є недосяжною мрією. Сьогодні держава сильна, і нехай Міхо і його банда не думають, що зараз 2003 рік”, - пригрозив Гарібашвілі.
Водночас грузинський прем'єр зізнався, що “до кінця не вірить в приїзд Саакашвілі”. “Ця людина погрожувала приїхати протягом восьми років, але не може приїхати, тому що він боягуз", - сказав він.
Нагадаємо, у 2018 році Тбіліський міський суд заочно засудив Саакашвілі до трьох років в'язниці за перевищення службових повноважень на посаді президента Грузії. Його також визнали винним у побитті депутата Валерія Гелашвілі, за що заочно засудили до шести років позбавлення волі.