Прем’єр-міністр Грузії зробив скандальну заяву про Україну та Євромайдан: як відреагували в МЗС

Висловлювання очільника грузинського уряду про Революцію Гідності та боротьбу українського народу за свободу і незалежність у зовнішньополітичному відомстві України назвали “неприйнятними та обурливими”.

Грузинський прем’єр Іраклій Кобахідзе розкритикував події Євромайдану в Україні у дусі російської пропаганди, фактично назвавши Революцію Гідності причиною порушення територіальної цілісності країни та загибелі десятків тисяч людей.

Його слова цитує видання Sova.

"До 2013 року Україна була країною з територіальною цілісністю, а її економіка становила 200 мільярдів доларів. Сьогодні ця країна – обвалена. Через стільки років її економіка значно скоротилася. Також 20% території України окуповано, загинули десятки тисяч людей. Хто несе за це відповідальність? Ніхто", – сказав Кобахідзе, жодним словом не згадавши про російську агресію, а натомість зауваживши, що "ніхто в Грузії не дочекається Майдану".

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На скандальну заяву очільника грузинського уряду відреагували в українському МЗС, назвавши його висловлювання про Революцію Гідності та боротьбу українського народу за свободу і незалежність “неприйнятними та обурливими”.

“Прикро спостерігати послідовну і постійну деградацію політичних заяв прем'єра Грузії, які останнім часом уже важко відрізнити від заяв російського керівництва”, — зазначили в МЗС.

В українському зовнішньополітичному відомстві закликали грузинських політиків утриматися від подібних заяв і не повторювати російські наративи.

“Не Україна, яка захищається, а виключно Росія, яка віроломно напала на нашу землю, відповідальна за тисячі втрачених життів, руйнування українських міст і сіл... Російська Федерація має бути покарана за всі злочини, скоєні в Україні, Грузії та інших країнах протягом останніх десятиліть”, - йдеться в заяві МЗС України.

Нагадаємо, раніше у Державному департаменті Сполучених Штатів нагадали владі Грузії, що саме Росія намагається втягнути Тбілісі у війну, а не країни Заходу.

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