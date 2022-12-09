Прем'єр-міністр Індії відмовився від зустрічі з Путіним: у чому причина

Цього року традиційного російсько-індійського саміту не буде.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді скасував зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним, яка планувалася у грудні на традиційному саміті за участю глав двох держав.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Російсько-індійський саміт відбувався щороку від початку 2000-х років. Його було скасовано лише одного разу - під час пандемії COVID-19 у 2020 році. Минулого року Путін заради зустрічі з Моді відвідав Індію.

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Джерела Bloomberg підкреслюють, що скасування саміту не означає погіршення відносин між Делі і Москвою, однак індійський прем’єр вважає, що зустріч з російським президентом зараз не піде йому на користь.

Однією з причин скасування особистої зустрічі Моді з Путіним джерела називають ставлення індійського прем’єра до війни, яку Кремль розв’язав в Україні. Ще на саміті Шанхайської організації співробітництва, який проходив у вересні цього року в Узбекистані, Моді заявив Путіну, що нинішня доба – "не доба війни", фактично прямо закликавши його шукати миру з Україною. Також він критично ставиться до російських погроз застосувати ядерну зброю.

Офіційні представники обох країн поки що не коментували повідомлення про скасування саміту.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що так звана "СВО", а фактично широкомасштабна війна проти України, може затягнутися на тривалий термін.

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