Прем'єр-міністр Ірландії пообіцяв нову допомогу Україні: підсумки зустрічі із Зеленським

Президент України Володимир Зеленський прибув до аеропорту Шеннон в Ірландії в суботу, 13 липня, по дорозі до України після зустрічі з лідерами НАТО в США. Під час свого короткого візиту Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Ірландії Саймоном Харрісом. На зустрічі також була присутня пані посол України в Ірландії Лариса Герасько.

Про це пише Irish Independent.

Перед зустріччю з ірландським прем'єром Зеленський дав коротку пресконференція в аеропорту.

На завершальному брифінгу саміту НАТО у четвер президент США Джо Байден обмовився та назвав українського президента "паном Путіним". Володимира Зеленського спитали, як він відреагував на слова американського президента.

"Це помилка. Я думаю, що Сполучені Штати надали велику підтримку українцям. Ми можемо забути деякі помилки, я так гадаю", – відповів президент України.

Зеленський також подякував ірландському народу за надання прихистку українським біженцям та підтримку, яку Ірландія надала "з самого початку російського вторгнення".

У ході зустрічі лідери двох держав обговорили війну в Україні, допомогу, яку Ірландія надала більш ніж 108 тисячам біженців, та потенційну двосторонню угоду щодо розмінування, енергетики, гуманітарної допомоги та продовольчої безпеки.

Володимир Зеленський запросив Саймона Харріса відвідати Україну "пізніше цього літа". Ірландський прем'єр відповів, що "з нетерпінням чекає на це" і пообіцяв відвідати Київ "найближчими тижнями".

Саймон Харріс також оголосив, що Ірландія внесе 7 млн ​​євро до Європейського інвестиційного банку до фонду "ЄС для України", який фінансує допомогу для забезпечення продовольчої та енергетичної безпеки українських біженців.

Ірландський прем'єр заявив, що його країна підтримує прагнення України до членства в ЄС та підтвердив членство Ірландії у міжнародній коаліції щодо повернення приблизно 20 000 українських дітей, насильно вивезених до Росії та Білорусі після початку війни.

