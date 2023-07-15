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Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу потрапив до лікарні та записав відеозвернення

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
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24
Час на прочитання
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Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу потрапив до лікарні та записав відеозвернення

Біньямін Нетаньягу потрапив до лікарні зі зневодненням / Фото: скриншот з відео

Наразі лікарі розцінюють стан очільника ізраїльського уряду як задовільний, попередній діагноз – зневоднення.

В Ізраїлі 73-річний прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу потрапив до лікарні. Політик поскаржився на погане самопочуття, після чого його доправили до відділення невідкладної допомоги.

Про це пише The Times of Israel.

У канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю заявили, що напередодні Нетаньягу провів кілька годин під сонцем на Галілейському морі, а 15 липня у нього почалося легке запаморочення. Після огляду пацієнта лікар порекомендував йому вирушити до медичного центру.

За даними видання, Нетаньягу госпіталізували з його резиденції в Кейсарії, де він проводив вихідні.

Повідомляється, що політик перебував у повній свідомості та ходив самостійно, без сторонньої допомоги.

Наразі лікарі розцінюють стан очільника ізраїльського уряду як задовільний. Попередній діагноз – зневоднення.

На вимогу лікарів Нетаньягу залишається у лікарні, де йому проведуть подальші обстеження.

Очільник уряду Ізраїлю записав відеозвернення з лікарні, він запевнив, що почувається "дуже добре".

"Насамперед я хочу подякувати всім вам за вашу турботу та подякувати чудовій медичній групі тут, у Шебі, яка мене перевірила. Слава Богу, я почуваюся дуже добре, - сказав він. -  Але у мене є одне прохання від вас, ми перебуваємо в розпалі спеки, тому я прошу вас: проводите менше часу на сонці, пийте більше води, і нехай у нас у всіх буде гарний тиждень".

Раніше повідомлялось, що прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу може відвідати Київ.

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Дата публікації
Перегляди
24
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