Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу може відвідати Київ: ЗМІ розкрили подробиці

Нетаньягу хоче приїхати до Києва.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу найближчим часом може відвідати Україну. Він планує це зробити після запрошення президента Володимира Зеленського.
Про це пише ізраїльське видання Walla.
Міністр закордонних справ Елі Коен у понеділок на закритій частині засідання Комітету у закордонних справах і безпеки заявив, що президент України Володимир Зеленський звернувся з проханням, щоб прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу відвідав Київ. Два джерела видання стверджують, що ізраїльський посадовець має намір це зробити.
"Немає дати, але є велика ймовірність, що це станеться", - сказав Коен.
Нагадаємо, голова Офісу президента Андрій Єрмак закликав Ізраїль дозволити Україні використовувати свою зброю проти іранських безпілотників.
Також ізраїльські радари для попередження про повітряні загрози уже в Україні.
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