Прем’єр-міністр Канади Трюдо зробив заяву щодо ударів по Росії

Канадський прем'єр наголосив, що президент РФ Володимир Путін намагається дестабілізувати міжнародний порядок, заснований на правилах, який захищає всіх.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вважає, що Україна має право на застосування далекобійної зброї для ударів по території Росії заради "запобігання російським ударам по лікарнях і дитячих садках".

Його заяву цитує The Canadian Press.

"Канада повністю підтримує Україну у використанні далекобійної зброї для запобігання і припинення подальшої здатності Росії принижувати українське цивільне населення, інфраструктуру, а головне - вбивати невинних цивільних осіб у своїй несправедливій війні", - заявив Трюдо.

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За його словами, це треба зробити попри погрози Москви, що це втягне НАТО в безпосередню війну з РФ.

Трюдо також наголосив, що президент РФ Володимир Путін намагається дестабілізувати міжнародний порядок, заснований на правилах, який захищає всіх.

Канадський прем'єр стверджує, що Україна повинна перемогти у боротьбі з російським вторгненням, інакше це заохотить інші великі країни спробувати "поглинути" своїх сусідів.

Нагадаємо, напередодні президент держави-агресорки Володимир Путін у коментарі російським пропагандистам заявив, що застосування українською армією західної зброї великої дальності для ударів по Росії означатиме безпосередню участь країн НАТО у бойових діях.

Бояться Путіна або є "договорняки"? Чому союзники вагаються та не дають далекобійну зброю?

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