Прем’єр-міністр Канади Трюдо зробив заяву щодо ударів по Росії

Канадський прем'єр наголосив, що президент РФ Володимир Путін намагається дестабілізувати міжнародний порядок, заснований на правилах, який захищає всіх.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вважає, що Україна має право на застосування далекобійної зброї для ударів по території Росії заради "запобігання російським ударам по лікарнях і дитячих садках".
Його заяву цитує The Canadian Press.
"Канада повністю підтримує Україну у використанні далекобійної зброї для запобігання і припинення подальшої здатності Росії принижувати українське цивільне населення, інфраструктуру, а головне - вбивати невинних цивільних осіб у своїй несправедливій війні", - заявив Трюдо.
За його словами, це треба зробити попри погрози Москви, що це втягне НАТО в безпосередню війну з РФ.
Трюдо також наголосив, що президент РФ Володимир Путін намагається дестабілізувати міжнародний порядок, заснований на правилах, який захищає всіх.
Канадський прем'єр стверджує, що Україна повинна перемогти у боротьбі з російським вторгненням, інакше це заохотить інші великі країни спробувати "поглинути" своїх сусідів.
Нагадаємо, напередодні президент держави-агресорки Володимир Путін у коментарі російським пропагандистам заявив, що застосування українською армією західної зброї великої дальності для ударів по Росії означатиме безпосередню участь країн НАТО у бойових діях.
Читайте також: