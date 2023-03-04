Прем'єр-міністр Латвії зробив обнадійливий прогноз про винищувачі для України

Голова латвійського уряду вважає, що постачання бойових літаків до України лише питання часу.

Прем’єр-міністр Латві Крішьяніс Каріньш переконаний, що не існує причин, які б не дозволяли західним партнерам України в протистоянні російській агресії постачати винищувачі.

Таку думку він висловив в інтерв’ю Spiegel.

За його словами, Латвія не передає бойових літаків Україні лише тому, що не має їх.

"Якби вони [винищувачі] у нас були, ми б їх теж віддали. Постачання бойових літаків - це лише питання часу. Я не бачу причин, чому Захід не повинен постачати винищувачі”, - заявив латвійський прем’єр.

Каріньш наголосив, що українські військові вже неодноразово доводили, що швидко вчаться керувати новою технікою.

“Наше завдання - допомогти їм [українцям] досягти своїх цілей. Кожен у свій спосіб. Ми, латвійці, постачаємо їм ракети "Стінгер", самохідні гаубиці, гелікоптери, форму і медикаменти”, - зауважив він.

Латвійський прем’єр підкреслив, що війна повинна завершитися перемогою України.

"Як виглядатиме ця перемога - вирішать самі українці”, - сказав він.

Нагадаємо, напередодні міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Захід надасть Україні кілька типів сучасних винищувачів. Один із них буде основним літаком для Збройних сил України.

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