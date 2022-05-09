Прем'єр-міністр Нідерландів виступить перед Верховною Радою

Прем'єр Нідерландів на запрошення Володимира Зеленського виступить перед Верховною Радою.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте відеозв’язком виступить перед Верховною Радою України 12 травня.

Про це Рютте повідомив у Twitter.

"На запрошення президента Зеленського маю честь у четвер, 12 травня, звернутись до Верховної Ради України через відеозв’язок. Нідерланди продовжують стояти пліч-о-пліч з Україною проти агресії Росії", - йдеться у дописі.

At the invitation of President @ZelenskyyUa, I am honoured to address the Ukrainian parliament, Verkhovna Rada, via video link on Thursday 12 May. The Netherlands continues to stand shoulder to shoulder with Ukraine against Russia’s aggression. — Mark Rutte (@MinPres) May 9, 2022

Нагадаємо, Зеленський уперше від початку війни звернувся до Верховної Ради.

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