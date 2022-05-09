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Прем'єр-міністр Нідерландів виступить перед Верховною Радою

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Прем'єр-міністр Нідерландів виступить перед Верховною Радою

Скриншот з відео

Прем'єр Нідерландів на запрошення Володимира Зеленського виступить перед Верховною Радою.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте відеозв’язком виступить перед Верховною Радою України 12 травня. 

Про це Рютте повідомив у Twitter. 

"На запрошення президента Зеленського маю честь у четвер, 12 травня, звернутись до Верховної Ради України через відеозв’язок. Нідерланди продовжують стояти пліч-о-пліч з Україною проти агресії Росії", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, Зеленський уперше від початку війни звернувся до Верховної Ради.

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